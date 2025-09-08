PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

Mit ihrem E-Bike ist eine 37-jährige Frau am Sonntagmittag auf der Sankenbachstraße alleinbeteiligt gestürzt und so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war die Radfahrerin gegen 15:00 Uhr vom Ortsausgang Baiersbronn in Fahrtrichtung Stöckerweg unterwegs, als sie wegen eines Fahrfehlers auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Frau trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

   Hinweis Ihrer Polizei:
   - Mit einem richtig angepassten Fahrradhelm lassen sich 
     Schädelverletzungen vermeiden oder zumindest mildern. Die 
     Polizei rät zum Tragen eines Fahrradhelms!

Weitere Tipps zur Sicherheit im Straßenverkehr unter folgendem Link: https://gib-acht-im-verkehr.de/themen/fahrrad/fahrradhelm-tragen-schuetze-dein-bestes

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
