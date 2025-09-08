Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unscharfe Waffe löst Polizeieinsatz aus

Freudenstadt (ots)

Aufgrund eines verdächtigen Gegenstands ist es am Montagnachmittag zu einem Polizeieinsatz in Freudenstadt gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand nahm ein aufmerksamer Zeuge gegen 15:30 Uhr eine Person in der Freudenstädter Innenstadt wahr, die mit einer täuschend echt aussehenden Waffe hantiert haben soll. Unverzüglich wurden mehrere Funkstreifenwagen zur Örtlichkeit entsandt.

Der 31-jährige Mann konnte schließlich in einem Bus angetroffen und in Altheim, kurz vor Horb a.N., von den Einsatzkräften festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der mitgeführten Waffe nicht um eine scharfe Schusswaffe handelte.

Der Mann wurde zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier Freudenstadt gebracht.

Zu einer Bedrohung oder Gefährdung Dritter kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

