Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Flucht nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannter Fahrzeugführer hat von Montag bis Dienstag in der Nordstadt ein geparktes Fahrzeug beschädigt und sich danach von der Unfallstelle entfernt.

In der Zeit von Montag 17:00 Uhr bis Dienstag 9:00 Uhr stand der Renault ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Heinrich-Wieland-Allee in stadteinwärtiger Richtung geparkt. Als die Halterin am Morgen zu ihrem Auto kam, stellte sie erhebliche Beschädigungen auf der kompletten linken Fahrzeugseite fest und verständigte die Polizei. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231/186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell