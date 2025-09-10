PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Holzschuppen abgebrannt

Horb am Neckar (ots)

Ein freistehender Holzschuppen in der Altheimer Straße, welcher auch als Werkstatt genutzt wurde, ist am Dienstagabend durch einen Brand fast vollständig zerstört worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet gegen 21:20 Uhr zunächst die Werkstatt in Brand, bevor das Feuer auf den kompletten Schuppen übergriff. Die in dem Holzschuppen gelagerten Maschinen und Gegenstände sowie eine daneben abgestellte Ballenpresse wurden durch das Feuer beschädigt. Nach über zwei Stunden konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden. Teile des Schuppens mussten im Anschluss mit einem Bagger abgerissen und ausgeräumt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Neben Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

