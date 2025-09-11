Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enskreis) Maulbronn - Bagger entwendet: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Maulbronn (ots)

Unbekannte haben es zwischen Mittwoch und Donnerstag auf einen Bagger des Herstellers "Bobcat" abgesehen, welcher im Bereich einer Baustelle im Ortsteil Zaisersweiher abgestellt worden war.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schlugen die Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 08:00 Uhr in der Mühlackerstraße zu. Aufgrund von Größe und Gewicht des Fahrzeugs ist von mehreren Tätern auszugehen, welche einen ebenfalls größeren Anhänger oder Auflieger zum Abtransport benutzt haben müssen. Der Diebstahlschaden liegt etwa im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 96930 zu wenden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

