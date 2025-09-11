PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Mühlacker - Brand von zwei Containern

Pforzheim (ots)

Mühlacker - Am Donnerstagabend kurz vor 18:30 Uhr wurde in Mühlacker eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Es hatten zwei Container auf einem Firmenareal in der Kanalstraße Feuer gefangen. Aus noch bislang unbekannter Ursache gerieten die in einem dieser Container befindlichen Akkus in Brand. Das Feuer ging auf einen direkt danebenstehenden Container über. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 10 Mann im Einsatz war, hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Führungs- und Lagezentrum

Nadine Fromm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

