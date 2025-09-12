PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 500: über 70 Beanstandungen

Baiersbronn (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt - haben am Donnerstag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 500 bei Baiersbronn durchgeführt.

In der Zeit von 08:30 bis 14:30 Uhr wurden auf Höhe des Parkplatzes "Zimmerholz" in Fahrtrichtung Ruhestein ca. 1.300 Fahrzeuge gemessen. Hiervon boten mehr als 70 Grund zur Beanstandung. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 70 km/h mit 127 km/h. Diesem und einem weiteren Fahrzeugführer droht ein Fahrverbot.

Zur weiteren Steigerung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Silas Lindörfer, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

