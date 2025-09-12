Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein - Zeugen gesucht

Ebhausen (ots)

Unbekannte haben die Abwesenheit der Hausbewohner ausgenutzt, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Nach bisherigem Kenntnisstand suchten die Täter das im Ottenbühl gelegene Haus in der Zeit zwischen dem 21.08.2025 und 11.09.2025 auf. Offenbar gelangten die Unbekannten durch ein Fenster ins Innere. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliches Inventar. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und ein höherer Geldbetrag entwendet. Der genaue Gesamtschaden ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Calw hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

