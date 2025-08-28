Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Restaurant
Lingen (ots)
In der Nacht von Dienstag, 22:40 Uhr, auf Mittwoch, 23:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Restaurant an der Lookenstraße in Lingen einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in die Räume. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
