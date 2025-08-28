POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Restaurant

Schüttorf (ots) - In der Nacht von Dienstag, 22:00 Uhr, auf Mittwoch, 08:30 Uhr, kam es in Schüttorf zu einem Einbruch in eine Gartenhütte an der Hermann-Schlikker-Straße. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem kleinen Häuschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Inneren nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die ...

