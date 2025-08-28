Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Gartenhütte

Schüttorf (ots)

In der Nacht von Dienstag, 22:00 Uhr, auf Mittwoch, 08:30 Uhr, kam es in Schüttorf zu einem Einbruch in eine Gartenhütte an der Hermann-Schlikker-Straße. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem kleinen Häuschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Inneren nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

