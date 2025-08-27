Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Hyundai beschädigt

Papenburg (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es gegen 09:10 Uhr auf der Straße "Hauptkanal links" in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße aus Richtung Gasthauskanal in Fahrtrichtung B70 und geriet zu weit nach links von der Fahrbahn. Dabei touchierte er einen am linken Fahrbahnrand geparkten grauen Hyundai. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell