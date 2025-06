Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Nächtlicher Brand in Seniorenheim

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kleve (ots)

In der Nacht zum 25. Juni 2025 wurden drei Löschzüge der Feuerwehr Kleve zu einem Brand in einer Seniorenresidenz an der Tiergartenstraße in Kleve alarmiert. Das Feuer war in einem Lagerraum im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Eine Vielzahl von Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Hilfsorganisationen sowie der Polizei war im Einsatz. Sieben Personen wurden dem Klever Krankenhaus zugeführt. Die Brandursache ist noch unklar.

Die erste Alarmierung ging um 0:54 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage ein. Der Löschzug Kleve fuhr die Einsatzstelle an und konnte ein Feuer in einem Lagerraum für Textilien im ersten Obergeschoss bestätigen. Es stellte sich heraus, dass mehrere Personen verletzt waren und eine Person noch im Gebäude vermisst wurde. Sofort wurden weitere Kräfte nachalarmiert, sodass die Löschzüge Kellen und West nachrückten. Parallel dazu begann unmittelbar die Evakuierung der 53 im Gebäude befindlichen Personen mit Unterstützung der Polizei. Einsatzleiter Ralf Benkel forderte zudem Rettungsmittel für einen Massenanfall von Verletzten (MANV) an. Gleichzeitig wurde eine Brandbekämpfung eingeleitet sowie die medizinische Versorgung der 16 Leichtverletzten und die Betreuung der weiteren 47 betroffenen Personen organisiert. Anschließend wurde das Gebäude durch den Einsatz von Akkulüftern vom Brandrauch befreit.

Im Einsatz waren 65 Kräfte der Feuerwehr-Einheiten Kleve, Kellen, West (Rindern/Donsbrüggen) und Wardhausen-Brienen. Mit Blick auf den Massenanfall von Verletzten wurden Kräfte des Rettungsdienstes des Kreises Wesel sowie die Malteser und der Einsatzleitwagen des Kreises Kleve hinzugezogen. Während des Einsatzes war die Tiergartenstraße zwischen Gruftstraße und Heldstraße komplett gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell