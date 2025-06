Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Stadtfeuerwehrfest

125 Jahre Löschzug Kleve und Musikzug

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Kleve (ots)

Zum Stadtfeuerwehrfest am 14. Juni 2025 kamen die Einheiten der Feuerwehr Kleve zu einem besonderen Festtag zusammen. Ausrichter war in diesem Jahr der Löschzug Kleve, der sein 125-jähriges Bestehen feiert. Das Jahr 1900 markierte nicht nur den Beginn des organisierten Brandschutzes in Kleve - auch der Musikzug wurde damals gegründet. Der Festzug führte vom Marktplatz Linde die Hagsche Straße hinunter bis zur Stadthalle, wo auch verdiente Kameraden für ihren langjährigen Dienst in der Feuerwehr geehrt wurden.

Wetterbedingte Planänderung

Ursprünglich war geplant, die Ehrungen am Koekkoekplatz abzuhalten. Aufgrund der ungünstigen Wettervorhersage entschied man sich jedoch, die Veranstaltung direkt in der Stadthalle zu beginnen. Begleitet wurde der festliche Zug von den beiden Musikeinheiten der Feuerwehr, dem Spielmannszug Reichswalde und dem Musikzug Kleve, die den Marsch durch die Große Straße musikalisch untermalten.

In der Stadthalle begrüßte Ralf Benkel, Leiter der Feuerwehr Kleve, die zahlreichen Ehrengäste, darunter Bürgermeister Wolfgang Gebing, Kreisbrandmeister Reiner Gilles, Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie die anwesenden Leiter der umliegenden Feuerwehren. In ihren Ansprachen würdigten sowohl Bürgermeister Gebing als auch Kreisbrandmeister Gilles das Engagement der Feuerwehrleute und betonten die Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft. Eric Praast, Löschzugführer des Löschzugs Kleve, begrüßte als Gastgeber die versammelte Gemeinschaft und betonte in seinem Redebeitrag die Wichtigkeit des Zusammenhaltes und der Kameradschaft für eine funktionierende Feuerwehr.

Feuerwehrchef Ralf Benkel betont Bedeutung des Ehrenamts

Ralf Benkel würdigte in seiner Ansprache die Einsatzbereitschaft und den Zusammenhalt der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden. Er erinnerte zunächst an die verstorbenen Mitglieder und hob anschließend die wachsenden Herausforderungen für das Ehrenamt hervor - von zunehmender Einsatzkomplexität bis hin zu gesellschaftlichen Veränderungen, die die Gewinnung neuer Freiwilliger erschweren.

Benkel betonte, dass eine starke Feuerwehr nur durch Gemeinschaft, gegenseitige Wertschätzung und verlässliche Unterstützung durch Politik, Wirtschaft und Bevölkerung bestehen könne. Besonders hob er den Stolz auf die geleistete Arbeit bei Großbränden und Gefahrstoffeinsätzen hervor - Einsätze, bei denen Teamgeist und Engagement der Kräfte den Unterschied gemacht hätten. "Einzelinteressen und Elitendenken haben bei uns keinen Platz", so Benkel abschließend, "und ich bin froh mit Euch allen zusammen, ob in Musik oder Einsatz, Seite an Seite zu stehen und eine starke und unschlagbare Gemeinschaft zu bilden."

"Die Feuerwehr lebt von den Menschen" - Jürgen Buil blickt auf 125 Jahre Feuerwehr Kleve zurück

Mit einem kurzweiligen Blick in die Geschichte spannte Jürgen Buil den Bogen vom mittelalterlichen Brandschutz bis zur modernen Feuerwehr - und erinnerte daran, dass der eigentliche Ursprung der Freiwilligen Feuerwehr Kleve im Jahr 1900 nicht zuletzt durch einen Zeitungsartikel ausgelöst wurde, der das damalige Löschwesen scharf kritisierte.

Neben historischen Anekdoten betonte Buil, selbst seit 43 Jahren aktives Mitglied, dass nicht Fahrzeuge oder Technik die Feuerwehr ausmachten, sondern die Menschen. Menschen, die mit Hingabe, Erfahrung und Idealismus jederzeit bereitstehen - unterstützt von Familien und Angehörigen, die im Hintergrund Großes leisten. Zum Jubiläum rief Buil dazu auf, nicht nur mit Stolz zurückzublicken, sondern auch mit Mut und Zusammenhalt den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. "Lasst uns auf 125 Jahre anstoßen - und auf die Menschen, die diese Feuerwehr zu dem gemacht haben, was sie ist."

Ehrungen und Übertritte in die Ehrenabteilung

Im Verlauf der Veranstaltung wurden mehrere verdiente Kameraden für ihren langjährigen Dienst bei der Feuerwehr Kleve geehrt. Zudem wurden einige Mitglieder feierlich in die Ehrenabteilung verabschiedet.

Ehrungen für 25 Jahre Dienstzeit

Heinrich Graven jun., Reichswalde Florian Pose, Reichswalde Veit Vehreschild, Materborn Nils Bernhagen, Materborn Christian Theunissen, Materborn

Ehrungen für 35 Jahre Dienstzeit

Claas Bauermees, Wardhausen-Brienen Sascha Stupp, Düffelward

Übertritt in die Ehrenabteilung

Stefan Wissing, Donsbrüggen Michael Wasser, Griethausen

Wehrleiter Ralf Benkel hatte sich im Frühsommer 2024 in Bayern bei der damaligen Flutkatastrophe in der Einsatzleitung engagiert und bekam dafür vom Bayerischen Innenministerium eine Fluthilfemedaille verliehen.

Kreisbrandmeister Reiner Gilles durfte zum Schluss noch die Glückwünsche des Innenministeriums zu den Jubiläen für den Löschzug Kleve, den Musikzug und auch die Gesamte Feuerwehr Kleve in Form von Ehrenurkunden überbringen und überreichte zudem den Wappenteller des Kreisfeuerwehrverbandes.

Stimmungsvolles Finale auf großer Leinwand

Den stimmungsvollen Abschluss des Abends gestaltete das "All Nite Long"-Disco-Team mit Musik und Videoprojektionen auf großer Leinwand - ein neues Konzept, das bei den Gästen sehr gut ankam.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell