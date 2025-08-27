Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Körperverletzung nach Streitigkeiten

Haren (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es gegen 01:00 Uhr an der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren bei der dortingen Kirmes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 37-jähriger Mann wollte eine Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen schlichten. Dabei wurde er zu Boden gestoßen. Anschließend traten drei bislang unbekannte Täter mehrfach mit den Füßen auf den am Boden liegenden Mann ein. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932 72100 zu melden.

