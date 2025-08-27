Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Pkw kommt von Fahrbahn ab, Fahrer schwer verletzt

Messingen (ots)

Am Dienstag, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich auf der Frerener Straße (L58) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 65-jähriger Hyundai-Fahrer war in Richtung Messingen unterwegs, als er ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und in den Grünbereich neben der Straße geriet. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.300 Euro.

