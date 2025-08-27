Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Messingen - Pkw kommt von Fahrbahn ab, Fahrer schwer verletzt
Messingen (ots)
Am Dienstag, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich auf der Frerener Straße (L58) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 65-jähriger Hyundai-Fahrer war in Richtung Messingen unterwegs, als er ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und in den Grünbereich neben der Straße geriet. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.300 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell