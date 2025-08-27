Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Verkehrsunfall auf dem Combi-Parkplatz: Polizei sucht geschädigtes Fahrzeug

Sögel (ots)

Am Dienstag, den 26.08.2025, kam es zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Wahner Straße in Sögel zu einem Unfall.

Eine 25-jährige Fahrerin eines VW Polo war beim Rückwärtsfahren gegen zwei geparkte Autos gerollt.

Um ihre Daten aufzuschreiben, entfernte sich die junge Frau kurz vom Unfallort. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass eines der beschädigten Fahrzeuge inzwischen weggefahren war - vermutlich ohne, dass die Fahrerin oder der Fahrer den Schaden bemerkt hatte. Bei dem gesuchten Auto handelt es sich um einen Audi A3, vermutlich ein älteres Modell. Hinweise deuten auf das Kennzeichen EL-MW ??? hin. Der Wagen dürfte hinten rechts beschädigt sein.

Die Halterin oder der Halter dieses Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 in Verbindung zu setzen.

