Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Roller gestohlen
Papenburg (ots)
Am Sonntag,zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad vom Parkplatz eines Sonnenstudios in der Straße Am Stadtpark in Papenburg. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.300 Euro. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.
