Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstag, 23.08.2025, zwischen 17:55 Uhr und 22:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Denekamper Straße in Nordhorn eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Schlüssel. Zudem versuchten die Täter, in einen auf dem Grundstück abgestellten Wohnwagen zu gelangen, was jedoch misslang. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

