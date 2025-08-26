Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Am Samstag, 23.08.2025, zwischen 17:55 Uhr und 22:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Denekamper Straße in Nordhorn eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Schlüssel. Zudem versuchten die Täter, in einen auf dem Grundstück abgestellten Wohnwagen zu gelangen, was jedoch misslang. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
