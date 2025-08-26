Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Minibagger von Baustelle entwendet
Lingen (ots)
Zwischen Freitag, 22.08.2025, 13:15 Uhr, und Montag, 25.08.2025, 09:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Straße Am Telgenkamp in Lingen. Unbekannte Täter entwendeten einen Minibagger, der auf einem Anhänger abgestellt war. Der Anhänger konnte später in Haselünne ohne den Bagger aufgefunden werden. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Lingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.
