Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emlichheim - Versuchter Einbruch in Bäckerei
Emlichheim (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 18:30 Uhr und 04:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, über eine Seiteneingangstür in eine Bäckerei an der Bahnhofstraße in Emlichheim einzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.
