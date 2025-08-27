Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstag kam es gegen 16:52 Uhr auf der Straße "Zur Grenze" in Bad Bentheim-Gildehaus zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Ein 22-jähriger Mann befuhr mit seinem Pedelec die Nebenstraße "Zur Grenze" und übersah dabei einen von rechts kommenden Ford, der in Richtung Gronau unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelecfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

