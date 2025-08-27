POL-EL: Lingen - Eigentümer/in gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Dienstag kam es gegen 16:52 Uhr auf der Straße "Zur Grenze" in Bad Bentheim-Gildehaus zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Ein 22-jähriger Mann befuhr mit seinem Pedelec die Nebenstraße "Zur Grenze" und übersah dabei einen von rechts kommenden Ford, der in Richtung Gronau unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der ...

mehr