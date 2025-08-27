Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Eigentümer/in gesucht
Lingen (ots)
Die Polizei Lingen hat am 20. August im Bereich der Donaustraße ein Fahrrad sichergestellt. Es handelt sich dabei um schwarzes Klapprad der Marke "Jingpin" (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.
