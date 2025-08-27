PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - Zaun beschädigt

Papenburg (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 21. August 2025, 10:30 Uhr, und Dienstag, dem 26. August 2025, 16:00 Uhr, kam es in der Hermann-Brandi-Straße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren den Gartenzaun eines Grundstücks in der Russellstraße. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

