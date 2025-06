POL-PDLU: Ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Unfall verursacht

Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 28.06.2025, gegen 03:00 Uhr, kam es in der Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim zu einem Einbruch in ein Fahrzeug. Der Täter sprühte dem Geschädigten im Anschluss Pfefferspray ins Gesicht. Der 41-Jährige Halter befand sich zu Hause, als er bemerkte wie eine Person um sein Fahrzeug schlich. Als der 41-Jährige daraufhin an sein Fahrzeug ging und die umhergeisternde Person ansprach ...

