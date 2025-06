Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: KEINE ertrunkene Person an der Schlicht in Neuhofen

Neuhofen (ots)

Am Samstagvormittag, 28.06.2025, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem größeren Einsatz einer Vielzahl von Rettungskräften am Badesee Schlicht, glücklicher Weise handelte es sich um einen "Fehlalarm": Eine junge Frau ging zum Schwimmen in den See, Angehörige von ihr verloren sie jedoch irgendwann aus den Augen und befürchteten eine Notlage oder einen Unglücksfall und gingen davon aus, dass sie ertrunken sein könnte. Außer einem Rettungshelikopter wurden auch viele Einsatzfahrzeuge der umliegenden Feuerwehren sowie zwei Rettungswagen samt Notarzt in den Einsatz gebracht, es wurden etliche Einsatzkräfte des DLRG bestehend aus Tauchern und Bootsführern zur Suche auf als auch unter Wasser alarmiert und die Badegäste am See aus dem Wasser beordert, um intensive Suchmaßnahmen einleiten zu können. Zwischenzeitlich kehrte die gesuchte junge Frau zu ihren Angehörigen zurück - sie hatte lediglich die Schlicht einmal durchschwommen und bewältigte den Rückweg zu Fuß um den See. Sie war bei bester Gesundheit.

