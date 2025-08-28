PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Kia Sorento beschädigt

Nordhorn (ots)

Am 22. August zwischen 13 und 13.30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Neuenhauser Straße abgestellter schwarzer Kia Sorento durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am Heck beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

