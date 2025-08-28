POL-EL: Nordhorn - Kia Sorento beschädigt

Haren (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es gegen 01:00 Uhr an der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren bei der dortingen Kirmes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 37-jähriger Mann wollte eine Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen schlichten. Dabei wurde er zu Boden gestoßen. Anschließend traten drei bislang unbekannte Täter mehrfach mit den Füßen auf den am Boden liegenden Mann ein. ...

mehr