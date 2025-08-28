Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wietmarschen - Motorboot samt Trailer aus Garage gestohlen
Wietmarschen (ots)
Zwischen Donnerstag, 21. August 2025, 20:00 Uhr, und Samstag, 23. August 2025, 12:15 Uhr, kam es in Wietmarschen zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Garage an der Lohner Flugplatzstraße. Sie entwendeten ein Motorboot samt Trailer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
