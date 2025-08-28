PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Wietmarschen - Motorboot samt Trailer aus Garage gestohlen

Wietmarschen (ots)

Zwischen Donnerstag, 21. August 2025, 20:00 Uhr, und Samstag, 23. August 2025, 12:15 Uhr, kam es in Wietmarschen zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Garage an der Lohner Flugplatzstraße. Sie entwendeten ein Motorboot samt Trailer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

