PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Einbruch in ambulante Pflegeeinrichtung: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Herrenalb (ots)

Einen Diebstahlsschaden im niedrigen vierstelligen Bereich haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Sozialstation in Bad Herrenalb verursacht.

Mit bisherigem Kenntnisstand brachen die Täter zwischen Mittwoch 22.15 Uhr und Donnerstag 06.45 Uhr in das An der Alb gelegen Gebäude ein. Dort entwendeten sie aus einem Tresor Bargeld und Wertkarten. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 1610 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 09:20

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Zwei verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß

    Pforzheim (ots) - Zwei verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Frontalzusammenstoßes auf der Kreisstraße 4576 am Freitagmorgen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 8 Uhr ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer die Kreisstraße von Ellmendingen kommend in Richtung Gräfenhausen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 20:36

    POL-Pforzheim: Mühlacker - Brand von zwei Containern

    Pforzheim (ots) - Mühlacker - Am Donnerstagabend kurz vor 18:30 Uhr wurde in Mühlacker eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Es hatten zwei Container auf einem Firmenareal in der Kanalstraße Feuer gefangen. Aus noch bislang unbekannter Ursache gerieten die in einem dieser Container befindlichen Akkus in Brand. Das Feuer ging auf einen direkt danebenstehenden Container über. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren