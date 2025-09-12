Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Einbruch in ambulante Pflegeeinrichtung: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Herrenalb (ots)

Einen Diebstahlsschaden im niedrigen vierstelligen Bereich haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Sozialstation in Bad Herrenalb verursacht.

Mit bisherigem Kenntnisstand brachen die Täter zwischen Mittwoch 22.15 Uhr und Donnerstag 06.45 Uhr in das An der Alb gelegen Gebäude ein. Dort entwendeten sie aus einem Tresor Bargeld und Wertkarten. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 1610 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell