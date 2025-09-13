Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Baiersbronn/Lkr. FDS - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 500 (Schwarzwaldhochstraße)

Pforzheim (ots)

Am Freitag, gegen 16.00 Uhr, kam es auf der Schwarzwaldhochstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 71-järhiger Motorradfahrer ums Leben kam. Der Mann fuhr mit seiner Suzuki auf der B 500 von "Ruhestein" kommend, in Richtung der "Alexanderschanze". Nachdem er den VW eines 75-jährigen Mannes überholt hatte, stieß er beim Wiedereinscheren gegen den hinteren, linken Kotflügel eines vorausfahrenden Subarus, der von einem 55-jährigen Mann gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW, an dessen Steuer ein 65-jähriger Mann saß. Nach der Kollision mit dem BMW wurde das Motorrad wieder zurückgeschleudert. Der 71-jährige wurde noch von dem VW erfasst, den er zuvor überholt hatte. Die durch den Unfall erlittenen Verletzungen des Mannes waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lenker des entgegenkommenden BMW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf knapp 70.000 Euro geschätzt. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B 500 war wegen des Unfalles bis gegen 22.15 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

