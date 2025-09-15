Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Wildbad (ots)

Ein 78-jähriger Autofahrer ist am Freitagmittag alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und hat eine Sitzbank und zwei Garagen beschädigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Mann mit seinem Jaguar gegen 14:15 Uhr den Cavalloweg in Bad Wildbad. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Bordstein und fuhr im Anschluss über einen Grünstreifen. Schließlich kollidierte er noch mit einer Sitzbank und zwei Garagen, welche stark beschädigt wurden. Ein bei der Unfallaufnahme freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

