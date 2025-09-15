PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Lkw-Brand legt A8 zeitweise komplett lahm

Pforzheim (ots)

Ein brennender Lastwagen hat am Montagmorgen zu einer Vollsperrung der Autobahn 8 bei Pforzheim geführt.

Gegen 7:05 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein mit Fahrzeugen beladener Lkw in Brand. Das Feuer brach am Ende des Baustellenbereichs zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord aus. Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich über rund zwei Stunden hin. Bevor der ausgebrannte Lkw sowie die ebenfalls zerstörten Fahrzeuge abtransportiert werden konnten, mussten zunächst die im Stau eingeschlossenen Autofahrer aus der Sperrung herausgeleitet werden. Dies nahm mehrere Stunden in Anspruch.

Während die Fahrbahn in Richtung Stuttgart kurz nach 12 Uhr wieder freigegeben werden konnte, bleibt die Richtungsfahrbahn Karlsruhe weiterhin gesperrt - Eine Prognose, wann die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe wieder freigegeben werden kann, ist derzeit nicht möglich.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 420.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
