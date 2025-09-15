Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Unfall mit geparktem Fahrzeug - Totalschaden

Haiterbach (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass am Samstagabend ein 35-jähriger Pkw-Lenker gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren ist.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der VW-Fahrer gegen 21:30 Uhr die Straße Oberer Schömberg in Haiterbach, wo er mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Auto kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Fahrzeuglenker wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem 35-Jährigen deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Alkoholvortest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Der Fahrer musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

