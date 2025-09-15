BPOLI-OG: Festnahme in Kehl: 25-Jährige kann Haftstrafe abwenden

Kehl (ots) - Am Donnerstagabend wurde ein 45-Jähriger dabei beobachtet, wie er versuchte, den Kofferraum eines abgestellten Streifenwagens der Bundespolizei in Kehl zu öffnen. Daraufhin wurde er von den Beamten einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ...

mehr