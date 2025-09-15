Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme in Kehl: 25-Jährige kann Haftstrafe abwenden
Kehl (ots)
Am späten Freitagabend (12.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke die Fahrerin eines Fahrzeugs mit französischer Zulassung. Die 25-Jährige wies sich mit dem Foto einer französischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung ihrer Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die junge Frau konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 35-tägigen Haftstrafe.
