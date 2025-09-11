PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Türkischer Staatsangehöriger nach Frankreich zurückgewiesen: gefälschter Führerschein sichergestellt

Kehl (ots)

Am Donnerstagmorgen, dem 11.09., wurde ein türkischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl durch die Bundespolizei kontrolliert. Der 27-Jährige war zuvor über die Europabrücke nach Deutschland gereist. Gegenüber den Beamten konnte er sich lediglich mit einer französischen Meldebescheinigung ausweisen. Da er keine weiteren Dokumente vorlegen konnte, bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise. Bei der Durchsuchung wurden eine türkische Identitätskarte sowie ein türkischer Führerschein aufgefunden. Die Überprüfung der Dokumente ergab, dass der Führerschein eine Totalfälschung war. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann nach Frankreich zurückgewiesen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise und versuchter unerlaubter Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

