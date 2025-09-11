Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl: Festnahme im Reisebus

Kehl (ots)

Am späten Mittwochabend (10.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke einen Reisebus nach Prag. Ein 28-Jähriger wies sich dabei mit einem niederländischen Reisedokument aus. Dieses wies ihn als algerischen Staatsangehörigen aus. Zur weiteren Klärung seiner Identität begleitete er die Beamten zur Dienststelle. Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke im polizeilichen System ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Die geforderte Geldstrafe konnte der 28-jährige, eigentlich libysche Staatsangehörige, bezahlen und entging damit einer Haftstrafe, einreisen durfte er nach Deutschland jedoch nicht und wurde nach Frankreich zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell