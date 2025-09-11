PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl: Festnahme im Reisebus

Kehl (ots)

Am späten Mittwochabend (10.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke einen Reisebus nach Prag. Ein 28-Jähriger wies sich dabei mit einem niederländischen Reisedokument aus. Dieses wies ihn als algerischen Staatsangehörigen aus. Zur weiteren Klärung seiner Identität begleitete er die Beamten zur Dienststelle. Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke im polizeilichen System ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Die geforderte Geldstrafe konnte der 28-jährige, eigentlich libysche Staatsangehörige, bezahlen und entging damit einer Haftstrafe, einreisen durfte er nach Deutschland jedoch nicht und wurde nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 12:41

    BPOLI-OG: Mit falschem Führerschein und Reizstoffsprühgerät unterwegs

    Kehl (ots) - Am späten Mittwochabend (10.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei an der Europabrücke in Kehl ein französisches Fahrzeug. Der 23-jährige Fahrer wies sich mit seiner französischen Identitätskarte aus. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände, wurden ein falscher slowenischer Führerschein sowie ein Reizstoffsprühgerät ohne ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:55

    BPOLI-OG: Fahrzeug mit gefälschtem Kennzeichen gestoppt

    Kehl (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am Dienstagvormittag (09.09.) ein algerischer Staatsangehöriger überprüft. Der 67-Jährige war mit einem Fahrzeug über den Grenzübergang Kehl-Europabrücke nach Deutschland eingereist. Gegenüber den Beamten konnte er sich mit einem gültigen algerischen Reisepass und einem gültigen französischen Visum ausweisen. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren