Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahrzeug mit gefälschtem Kennzeichen gestoppt

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am Dienstagvormittag (09.09.) ein algerischer Staatsangehöriger überprüft. Der 67-Jährige war mit einem Fahrzeug über den Grenzübergang Kehl-Europabrücke nach Deutschland eingereist. Gegenüber den Beamten konnte er sich mit einem gültigen algerischen Reisepass und einem gültigen französischen Visum ausweisen. Bei der Überprüfung des deutschen Kennzeichens wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt. Es bestand der Verdacht, dass es sich eine Fälschung handelte. Zudem legte der Mann eine gefälschte Zulassungsbescheinigung vor. In seiner Vernehmung gab der 67-Jährige an, das Kennzeichen in Algerien für etwa sieben Euro erworben zu haben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne gültige Pflichtversicherung sowie Fahrens ohne gültige Zulassung. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und das Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung sichergestellt. Dem Mann wurde die Einreise nach Deutschland verweigert.

