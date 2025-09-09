Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs und Polizeibeamte angegriffen

Kehl (ots)

Ein guineischer Staatsangehöriger leistete gestern Nachmittag (08.09.25) Widerstand bei der Verbringung in den Gewahrsam und Griff die Beamten tätlich an. Er war zuvor als Fahrer eines Fahrzeugs mit französischer Zulassung am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert worden. Er wies sich gegenüber den Beamten mit einem französischen Aufenthaltstitel und einem belgischen Führerschein aus. Einen Pass konnte der 38-Jährige nicht vorweisen und bei dem Führerschein stellten die Beamten Fälschungsmerkmale fest. Zu weiteren Überprüfung seines Aufenthaltsstatus begleitete er die Beamten zur Dienststelle, dort sperrte er sich zunächst gegen die Maßnahmen und Griff dann einen Beamten unvermittelt an. Beim Widerstand verletzten sich zwei Beamte leicht, waren aber weiter dienstfähig. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde ihm die Einreise nach Deutschland verweigert. Zudem erwarten ihn Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf diese, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und versuchte unerlaubte Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell