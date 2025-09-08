Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Am Sonntagabend (08.09.25) wurde ein türkischer Staatsangehöriger als Fußgänger in Kehl auf der Tram D Brücke von der Bundespolizei kontrolliert. Da sich der 27-Jährige nicht ausweisen konnte, begleitete er die Beamten zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung seiner Tasche, wurde eine totalgefälschte bulgarische Identitätskarte aufgefunden. Da er über keine für die Einreise nach Deutschland nötigen Dokumente verfügte, wurde ihm die Einreise verweigert. Er muss nun mit Anzeigen wegen der versuchten unerlaubten Einreise sowie verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen rechnen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen und das Dokument wurde sichergestellt.

