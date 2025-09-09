PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) fest

Rheinfelden (ots)

Am Dienstagmorgen (09.09.25) nahm die Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen deutschen Staatsangehörigen auf Grundlage von PNR-Daten fest. Im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Spanien stellten die Bundespolizisten den 52-Jährigen fest.

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Betrugs vor. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so eine 30-tägige Haftstrafe abwenden.

Hintergrund:

Bereits seit 2017 sind Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, für alle grenzüberschreitenden kommerziellen Flüge Daten ihrer Reisegäste an das Bundeskriminalamt zu übermitteln. Dabei geht es hauptsächlich um sogenannte PNR-Daten (Passenger Name Records), die bei der Buchung einer Reise anfallen (u.a. Namen des Reisenden oder Abflugdatum). Mehrere Partnerbehörden überprüfen diese Daten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung terroristischer Straftaten sowie schwerer Kriminalität. Bei erkannten Fahndungstreffern werden die Daten an die Bundespolizei für weitere Maßnahmen übermittelt (z.B. Einreiseverweigerungen oder Festnahmen).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 14:55

    BPOLI-OG: Festnahme in Kehl - Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt

    Kehl (ots) - Am Freitagabend (05.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug an der Europabrücke in Kehl. Der 38-jährige Beifahrer wies sich mit seiner gültigen belgischen ID-Karte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der belgische Staatsangehörige war zur Untersuchungshaft ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:21

    BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

    Kehl (ots) - Am Sonntagabend (08.09.25) wurde ein türkischer Staatsangehöriger als Fußgänger in Kehl auf der Tram D Brücke von der Bundespolizei kontrolliert. Da sich der 27-Jährige nicht ausweisen konnte, begleitete er die Beamten zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung seiner Tasche, wurde eine totalgefälschte bulgarische Identitätskarte aufgefunden. Da er ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:49

    BPOLI-OG: Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt

    Kehl (ots) - Am Sonntag (07.09.25) in den frühen Morgenstunden kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug. Der 20-jährige, französische Staatsangehörige wies sich mit seiner französischen Identitätskarte aus. Beim Herausholen des Fahrzeugscheins stellten die Beamten einen Schlagstock im Handschuhfach fest. Wegen des Verstoßes gegen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren