Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl - Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt

Kehl (ots)

Am Freitagabend (05.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug an der Europabrücke in Kehl. Der 38-jährige Beifahrer wies sich mit seiner gültigen belgischen ID-Karte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der belgische Staatsangehörige war zur Untersuchungshaft ausgeschrieben, da ihm das gewerbsmäßige Einschleusen von Ausländern vorgeworfen wird. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

