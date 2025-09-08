PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl - Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt

Kehl (ots)

Am Freitagabend (05.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug an der Europabrücke in Kehl. Der 38-jährige Beifahrer wies sich mit seiner gültigen belgischen ID-Karte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der belgische Staatsangehörige war zur Untersuchungshaft ausgeschrieben, da ihm das gewerbsmäßige Einschleusen von Ausländern vorgeworfen wird. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 12:21

    BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

    Kehl (ots) - Am Sonntagabend (08.09.25) wurde ein türkischer Staatsangehöriger als Fußgänger in Kehl auf der Tram D Brücke von der Bundespolizei kontrolliert. Da sich der 27-Jährige nicht ausweisen konnte, begleitete er die Beamten zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung seiner Tasche, wurde eine totalgefälschte bulgarische Identitätskarte aufgefunden. Da er ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:49

    BPOLI-OG: Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt

    Kehl (ots) - Am Sonntag (07.09.25) in den frühen Morgenstunden kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug. Der 20-jährige, französische Staatsangehörige wies sich mit seiner französischen Identitätskarte aus. Beim Herausholen des Fahrzeugscheins stellten die Beamten einen Schlagstock im Handschuhfach fest. Wegen des Verstoßes gegen das ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:30

    BPOLI-OG: Festnahme auf dem Bahnhofsvorplatz

    Kehl (ots) - Am Samstagmittag (06.09.25) kontrollierte Beamte der Bundespolizei auf dem Bahnhofsvorplatz in Kehl einen 43-Jährigen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln ohne Besitzerlaubnis. Da der französische Staatsangehörige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise für 23 Tage ins Gefängnis. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren