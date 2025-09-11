Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschem Führerschein und Reizstoffsprühgerät unterwegs

Kehl (ots)

Am späten Mittwochabend (10.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei an der Europabrücke in Kehl ein französisches Fahrzeug. Der 23-jährige Fahrer wies sich mit seiner französischen Identitätskarte aus. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände, wurden ein falscher slowenischer Führerschein sowie ein Reizstoffsprühgerät ohne gültiges Prüfzeichen aufgefunden. Der französische Staatsangehörige muss nun mit Anzeigen wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen und Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

