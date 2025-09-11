Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl: Geldstrafe bezahlt, Haftstrafe abgewendet, aber ohne Führerschein unterwegs

Kehl (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.09.2025) kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Kehl- Europabrücke einen 50-Jährigen als Fahrer einen Fahrzeugs aus Frankreich. Der Mann wies sich gegenüber den Beamten mit einer französischen Identitätskarte aus, einen Führerschein konnte er allerdings nicht vorweisen. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr und die Bestätigung, dass die Person über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Da der französische Staatsangehörige die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entgeht er einer 40-tägigen Haftstrafe, muss nun aber mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

