Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 45-Jähriger hantierte an Streifenwagen der Bundespolizei: Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vollstreckt

Kehl (ots)

Am Donnerstagabend wurde ein 45-Jähriger dabei beobachtet, wie er versuchte, den Kofferraum eines abgestellten Streifenwagens der Bundespolizei in Kehl zu öffnen. Daraufhin wurde er von den Beamten einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vorlag. Der französische Staatsangehörige konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen. Nun muss er eine 25-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Warum er sich an dem Streifenfahrzeug zu schaffen machte, ist bisher unklar.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

