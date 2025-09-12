Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftstrafe abgewendet: 46-Jähriger bei Einreise überprüft

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde ein ägyptischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei überprüft. Er reiste mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland und wurde am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von Beamten gestoppt. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten diese einen Haftbefehl wegen Betruges fest. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro bezahlen konnte, entging er einer Haftstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell