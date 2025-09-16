Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - An geparkten Fahrzeuge Scheiben eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Mühlacker (ots)

Am Sonntag sind insgesamt an zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und Gegenstände daraus entwendet worden.

Zwischen 15:25 Uhr und 15:45 Uhr wurde auf einem Wanderparkplatz entlang der Kreisstraße 4505 die Scheibe eines dort abgestellten Kias eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack entwendet. In einem weiteren Fall schlugen bislang unbekannte Täter zwischen 16:50 Uhr und 18:35 Uhr auf einem Parkplatz entlang der Landesstraße 1134 in Fahrtrichtung Lienzingen die Scheibe eines Jaguars ein. Auch hier wurde ein Rucksack sowie etwas Bargeld entwendet. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, wird derzeit geprüft.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich beim Polizeirevier Mühlacker, unter der Rufnummer 07041 96930, zu melden.

