PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - An geparkten Fahrzeuge Scheiben eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Mühlacker (ots)

Am Sonntag sind insgesamt an zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und Gegenstände daraus entwendet worden.

Zwischen 15:25 Uhr und 15:45 Uhr wurde auf einem Wanderparkplatz entlang der Kreisstraße 4505 die Scheibe eines dort abgestellten Kias eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack entwendet. In einem weiteren Fall schlugen bislang unbekannte Täter zwischen 16:50 Uhr und 18:35 Uhr auf einem Parkplatz entlang der Landesstraße 1134 in Fahrtrichtung Lienzingen die Scheibe eines Jaguars ein. Auch hier wurde ein Rucksack sowie etwas Bargeld entwendet. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, wird derzeit geprüft.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich beim Polizeirevier Mühlacker, unter der Rufnummer 07041 96930, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 09:21

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eutingen - Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

    Pforzheim (ots) - Ein Radfahrer ist am Montagvormittag auf der Julius-Heydegger-Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 11:15 Uhr befuhr ein VW-Fahrer die Julis-Heydegger-Straße in Richtung Hauptstraße und beabsichtigte nach rechts auf einen Parkplatz einzufahren. Zeitgleich befuhr ein Radfahrer den Gehweg der Julius-Heydegger-Straße, ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:16

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit über einem Promille Unfall verursacht

    Pforzheim (ots) - Geschätzte 23.000 Euro Gesamtsachschaden sind nach einem Unfall auf der Habermehlstraße am Montag zu beklagen. Ein 52-jähriger Honda-Fahrer war gegen 14:25 Uhr auf der Habermehlstraße unterwegs, als er offenbar aufgrund alkoholischer Beeinflussung die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen zwei geparkte Autos prallte. Ein während der ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 19:22

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Brand in einer Zimmerei

    Pforzheim (ots) - Am Montagnachmittag (15.09.2025) kam es gg. 17.00 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zum Brand in einer Zimmerei in der Eckenweiherstraße in Mühlacker. Der Brand konnte zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden, die mit 7 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort kam. Der Rettungsdienst war mit 2 Fahrzeugen und 4 Kräften im Einsatz. Verletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren