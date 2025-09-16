Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eutingen - Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Ein Radfahrer ist am Montagvormittag auf der Julius-Heydegger-Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 11:15 Uhr befuhr ein VW-Fahrer die Julis-Heydegger-Straße in Richtung Hauptstraße und beabsichtigte nach rechts auf einen Parkplatz einzufahren. Zeitgleich befuhr ein Radfahrer den Gehweg der Julius-Heydegger-Straße, ebenfalls in Richtung Hauptstraße. Während des Abbiegevorgangs übersah der VW-Fahrer offenbar den Radfahrer und kollidiert mit diesem. Der Radfahrer stürzte und wurde hierbei so schwer verletzt, dass er zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Simone Unger, Pressestelle

