Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Tierischer Rettungseinsatz geglückt
Fretterode (ots)
Ein tierischer Rettungseinsatz nahm am Dienstagmorgen im Eichsfeldkreis ein glückliches Ende. Durch einen Zeugenhinweis wurde bekannt, dass sich in einem Waldgebiet bei Fretterode ein Reh in einem Weidezaun verfangen hatte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten das Wildtier mit viel Vorsicht schließlich aus seiner misslichen Lage befreien. Anschließend lief das Wildtier augenscheinlich unverletzt in den Wald davon.
