PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bedrohungen nach Sachbeschädigung

Mühlhausen (ots)

In der Jüdenstraße beschädigte am Montagnachmittag ein älterer Mann das Schaufenster eines Geschäftes mit einem spitzen Gegenstand. Als er durch die Eigentümer daraufhin zur Rede gestellt wurde, begann der 63-Jährige die Ehepartner beharrlich zu bedrohen. Ein weiterer Mann, welcher gerade in der Jüdenstraße sein Auto verlassen hatte, wurde durch den Mann anlasslos bedroht. Der 63-Jährige hat sich nun wegen den Bedrohungen strafrechtlich zu verantworten. Ihm wurde zudem ein Platzverweis ausgesprochen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 11:24

    LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - medizinische Gründe lagen vor

    Faulungen (ots) - Am späten Montagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich über einen Opel-Fahrer informiert, der mehrfach durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war und sogar Beinaheunfälle verursacht hat. Nach der Kollision mit einer Schutzplanke zwischen Faulungen und Eigenrode erlitt das Fahrzeug einen Reifenschaden und konnte aus eigener Kraft ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:21

    LPI-NDH: Betrüger aufgesessen - Mann verliert viel Bargeld

    Artern (ots) - Ein 85-Jähriger ist am Montag in Artern einem Betrüger aufgesessen. Der derzeit Unbekannte trat an den Bewohner einer Pflegeeinrichtung heran unter dem Vorwand einen anderen Mitbewohner zu suchen. Hier verwickelte er ihn in ein Gespräch um legendiert eine Situation zu beschreiben, um eine Geldübergabe zu erwirken. Im Rahmen dieser griff der Unbekannte in die Geldbörse des 85-Jährigen und entnahm ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:11

    LPI-NDH: Vandalen im Schlosspark - Polizei sucht Zeugen!

    Ebeleben (ots) - Eine kleine Kaskade im Ebelebener Schlosspark beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum von Montag, den 8. September, 17.30 Uhr, bis Dienstag, den 9. September, 09.50 Uhr. Die Vandalen entnahmen Steine aus der Einfassung des künstlichen Wasserfalls und warfen diese auf die Wassertropfschienen der einzelnen Ebenen. Dies wurde hierdurch beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren