Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bedrohungen nach Sachbeschädigung

Mühlhausen (ots)

In der Jüdenstraße beschädigte am Montagnachmittag ein älterer Mann das Schaufenster eines Geschäftes mit einem spitzen Gegenstand. Als er durch die Eigentümer daraufhin zur Rede gestellt wurde, begann der 63-Jährige die Ehepartner beharrlich zu bedrohen. Ein weiterer Mann, welcher gerade in der Jüdenstraße sein Auto verlassen hatte, wurde durch den Mann anlasslos bedroht. Der 63-Jährige hat sich nun wegen den Bedrohungen strafrechtlich zu verantworten. Ihm wurde zudem ein Platzverweis ausgesprochen.

