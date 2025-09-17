Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Baumhaus in Flammen
Hausen (ots)
Am Ortsrand von Hausen, in Richtung Niederorschel, nahmen am Dienstagnachmittag Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld während der Streifentätigkeit Rauch wahr. Wie sich bei der intensiven Prüfung herausstellte stand ein Baumhaus in einer Baumgruppe in Flammen. Die hinzugerufenen Kameraden der örtlichen Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Aufgrund der Annahme, dass eine Selbstentzündung auszuschließen ist, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Der Sachschaden ist als gering zu bewerten.
