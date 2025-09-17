PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baumhaus in Flammen

Hausen (ots)

Am Ortsrand von Hausen, in Richtung Niederorschel, nahmen am Dienstagnachmittag Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld während der Streifentätigkeit Rauch wahr. Wie sich bei der intensiven Prüfung herausstellte stand ein Baumhaus in einer Baumgruppe in Flammen. Die hinzugerufenen Kameraden der örtlichen Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Aufgrund der Annahme, dass eine Selbstentzündung auszuschließen ist, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Der Sachschaden ist als gering zu bewerten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

