Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrerin schwer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (16.04.2025), gegen 19:45 Uhr, war eine 19-jährige Motorradfahrerin auf der Heinigstraße in Richtung Saarlandstraße unterwegs. An der Einmündung zur Dörrhorststraße bog ein, zwei Fahrzeuge vor der 19-Jährigen fahrender,38-jähriger Autofahrer, nach rechts ab. Der dem 38-Jährigen folgende, 49-jährige Autofahrer erkannte dies und bremste sein Fahrzeug ab. Daraufhin überholte die 19-Jährige den 49-Jährigen über den Fahrradstreifen und kollidierte frontal mit dem abbiegenden Auto des 38-Jährigen. Die junge Frau stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Motorrad wurde gegen ein weiteres, geparktes Fahrzeug geschleudert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro.

